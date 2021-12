L'Eredità, Mattia esce di scena nell'ultimo dell'anno: 'Finalmente' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo un lungo periodo di permanenza all'interno de L'Eredità, l'avventura di Mattia si è conclusa. Il super campione del momento non è riuscito a superare l'avversaria al confronto a tempo e si è congedato a testa alto e con un bel portafogli pieno. Infatti, il ragazzo ha raccolto delle belle vincite durante la sua partecipazione al game show di Rai 1, con ben 93.750 euro in gettoni d'oro! L'Eredità dice addio al super campione Mattia: ecco quanto ha vinto L'ultima puntata del 2021 de L'Eredità ha visto uscire di scena il campione Mattia. Dopo aver raccolto un bottino di oltre 90 mila euro, il ragazzo si è congedato dalla trasmissione esclamando che Finalmente poteva tornare a scrivere i suoi manuali. Flavio Insinna ha invitato ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo un lungo periodo di permanenza all'interno de L', l'avventura disi è conclusa. Il super campione del momento non è riuscito a superare l'avversaria al confronto a tempo e si è congedato a testa alto e con un bel portafogli pieno. Infatti, il ragazzo ha raccoltoe belle vincite durante la sua partecipazione al game show di Rai 1, con ben 93.750 euro in gettoni d'oro! L'dice addio al super campione: ecco quanto ha vinto L'ultima puntata del 2021 de L'ha visto uscire diil campione. Dopo aver raccolto un bottino di oltre 90 mila euro, il ragazzo si è congedato dalla trasmissione esclamando chepoteva tornare a scrivere i suoi manuali. Flavio Insinna ha invitato ...

Advertising

infoitcultura : L'Eredità diretta 27 dicembre: il nuovo campione è Mattia ma non indovina alla Ghigliottina - zazoomblog : L’Eredità 30 dicembre 2021 alla ghigliottina arriva Mattia che non indovina la parola - #L’Eredità #dicembre… - Cinzia83578144 : #eredita comunque bravo Mattia. - bibistannie : a me non interessa della parola a me interessa solo di mattia #eredità - _lasilviaaa : Qui ad ammettere una mini crush per Mattia il campione dell’eredità. -