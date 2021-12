Lazio voto 6 | 5 | via a un nuovo ciclo ma ci vuole tempo per i risultati

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il giudizio al 2021 della. Un cambio di allenatore ma anche di filosofia. La strada è giusta: ci vogliono pazienza e fiducia Laha chiuso la prima parte del 2021 con un sesto posto in classifica che è valso la qualificazione all’Europa League. Agli uomini di Simone Inzaghi non è riuscito unmiracolo per la qualificazione in Champions League ma quella passata, resta sicuramente un’ottima annata per la formazione biancoceleste che ha fatto vedere un ottimo calcio, ha messo in mostra delle grandi individualità ma soprattutto un’ottima organizzazione di squadra. Questo il segreto della formazione di Simone Inzaghi che grazie alle sue idee è riuscito poi ad esaltare il singolo e l’ottimo lavoro svolto allalo sta ripetendo anche all’Inter. In estate è arrivato il divorzio non digerito da tutti. ...