Iss | incidenza a 783 casi | raddoppiata in una settimana Da lunedì Lombardia in zona gialla

L'incidenza settimanale a livello nazionale dei contagi Covid continua ad aumentare rapidamente: è più che raddoppiata raggiungendo 783 casi per 100.000 abitanti, contro i 351 della scorsa settimana (dal 17 al 23 dicembre). L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici nel periodo tra il 7 e il 20 dicembre è stato pari a 1,18, leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (era pari a 1,13) ed ancora sopra la soglia epidemica. Sono i due dati principale che emergono dal monitoraggio settimanale, come rende noto l'Istituto superiore di sanità (Iss). La prima conseguenza è il passaggio della Lombardia in zona gialla a partire da lunedì prossimo.

