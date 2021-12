Incendio in un appartamento, fratello e sorella muoiono tra le fiamme (Di venerdì 31 dicembre 2021) MACERATA - fratello e sorella sono morti nell'Incendio di un'abitazione, in via Severini, a Macerata . Le fiamme sono divampate questa mattina alle 7, ma quando i vigili del fuoco e il personale del ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 31 dicembre 2021) MACERATA -sono morti nell'di un'abitazione, in via Severini, a Macerata . Lesono divampate questa mattina alle 7, ma quando i vigili del fuoco e il personale del ...

emergenzavvf : #Macerata, alle ore 7:00 intervento per #incendio in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Severin… - Adnkronos : Le vittime erano fratello e sorella. #Macerata #ultimora - Naz_Montecatini : Incendio nella notte in un appartamento, condominio evacuato - qn_lanazione : Incendio nella notte in un appartamento, condominio evacuato #Montecatini - PicenoTime : Macerata, intervento Vigili del Fuoco per tragico incendio in appartamento con due morti -