Il 2022 sarà l'anno delle prime volte (Di venerdì 31 dicembre 2021) Venire dopo il 2021 non sarà un grande affare. È un po’ come entrare in scena dopo Robert De Niro senza essere Paul Newman, come sfilare dopo Cindy Crawford senza essere Claudia Schiffer o come arrivare dopo Mario Draghi senza essere Mario Draghi. Parlando di sport sarà obbiettivamente impossibile fare meglio del 2021, un anno in cui l’Italia ha vinto qualsiasi competizione a cui abbia partecipato, soprattutto se contro di noi giocavano gli inglesi. Gli anni pari nello sport di solito partono avvantaggiati. Sono anni olimpici, anni di grandi appuntamenti mondiali o europei. Gli anni dispari sono messi lì per prendersi una pausa, quasi anni sabbatici tra un grande evento e l’altro. Poi però venne il Covid che ci ha trasformato le vite e ha anche trasformato il 2021 nel primo anno dispari della storia con Olimpiadi ed ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Venire dopo il 2021 nonun grande affare. È un po’ come entrare in scena dopo Robert De Niro senza essere Paul Newman, come sfilare dopo Cindy Crawford senza essere Claudia Schiffer o come arrivare dopo Mario Draghi senza essere Mario Draghi. Parlando di sportobbiettivamente impossibile fare meglio del 2021, unin cui l’Italia ha vinto qualsiasi competizione a cui abbia partecipato, soprattutto se contro di noi giocavano gli inglesi. Gli anni pari nello sport di solito partono avvantaggiati. Sono anni olimpici, anni di grandi appuntamenti mondiali o europei. Gli anni dispari sono messi lì per prendersi una pausa, quasi anni sabbatici tra un grande evento e l’altro. Poi però venne il Covid che ci ha trasformato le vite e ha anche trasformato il 2021 nel primodispari della storia con Olimpiadi ed ...

