GF Vip, concorrente sbotta contro la produzione: “Che mi avete chiamato a fare? Me ne vado” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Uno dei concorrenti del GF Vip ha sbottato contro la produzione dopo la ramanzina che gli è stata fatta: vuole andare via Nelle scorse ore, Barù ha avuto un battibecco con la produzione. In particolare, dopo una serie di battute fatte dal nipote di Costantino della Gherardesca, gli autori si sono visti costretti a richiamarlo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Uno dei concorrenti del GF Vip hatoladopo la ramanzina che gli è stata fatta: vuole andare via Nelle scorse ore, Barù ha avuto un battibecco con la. In particolare, dopo una serie di battute fatte dal nipote di Costantino della Gherardesca, gli autori si sono visti costretti a richiamarlo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Lutto improvviso per una concorrente del GF Vip 6: lacrime nella casa - infoitcultura : Lutto al Grande Fratello Vip, terribile perdita: la concorrente abbandona? - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge scopre che Delia Duran sarà una nuova concorrente: la sua reazione La moglie di Alex Belli… - serioouusly : Strano non abbia fatto una piega... a pensar male si fa peccato... - BuffolinoAsia : Ma è vero che lunedì nella casa del grande fratello vip entrerà Delia Duran come concorrente ufficiale a così vedr… -