Epic Games Store | rivelato l’ultimo gioco gratis!

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L‘ultimoscelto daper la fine dei 15 Days of Freeè un’avventura dinamica piuttosto famosa: scopriamo qual è! In queste ultime due settimaneha offerto ungratis al giorno: tra questi, abbiamo visto lo shooter in prima persona Second Extinction, ild’avventura tattico Mutant Year Zero: Road to Eden e lo sparatutto in terza persona Control. Pergiorno dei 15 Days of Free, lo shop della casa produttrice americana ha voluto fare le cose in grande.: eccoQuesta volta ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Epic Games Store finisce l'anno col botto: gratis tutta la trilogia di Tomb Raider! - GiocareOra : La trilogia di Tomb Raider è ora gratuita su Epic Games Store - infoitscienza : Fortnite: Epic Games conferma gravi disservizi al gioco (29 Dicembre 2021) - venti4ore : Fortnite: server di nuovo online, Epic Games promette un regalo per farsi perdonare - GiocareOra : Tomb Raider Reboot Trilogy è gratuito su Epic Games Store fino al 6 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

Un paio di mesi fa Amazon Prime Gaming regalava Rise of the Tomb Raider : se per un motivo o per l'altro ve lo siete fatto sfuggire non preoccupatevi, in vostro soccorso arriva... E con gli interessi, potremmo dire, dal momento che da oggi è in regalo l'intera trilogia! Avete solo una settimana di tempo per riscattarla, e non serve altro che creare un account ...Tomb Raider Trilogy è ora gratis suStore: ecco come scaricare i tre giochi Salvatore Miccoli Videogiochi 4 minuti fa 2 min lettura In chiusura di 2021Stor e ci regala non uno, ma bensì tre giochi incredibili con ...Team Clout è un piccolo studio indipendente russo, che in passato si è occupato perlopiù di titoli mobile con il nome di Woof Games. I membri del team hanno deciso di fare un salto di qualità, passand ...Solo per oggi potete riscattare la trilogia di Tomb Raider GRATIS nell'Epic Games Store, avendo quindi la possibilità di giocare Tomb Raider, Rise of the Tomb ...