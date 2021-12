Covid | l’annuncio di Fontana | «Da lunedì Lombardia in zona gialla»

Leggi su open.online

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Da3 gennaio lapasserà in. A comunicarlo è lo stesso presidente di Regione Attilioparlando degli ultimi datiregistrati sul territorio anticipando che «i numeri del monitoraggio settimanale della cabina di regia del ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri dabianca. L’espansione della variante Omicron ha accelerato la diffusione del virus». Dalla prossima settimana quindi lapasserà in una fascia più alta del rischio con relative misure restrittive. A questo propositoaggiunge: «Passiamo inma non ci sono variazioni sulle norme da rispettare da parte dei cittadini, perché l’utilizzo delle ...