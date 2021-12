Covid, Iss: Rt nazionale sale a 1,18. Incidenza raddoppiata, ricoveri in aumento. I DATI (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo i DATI del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità, l’Incidenza è più che raddoppiata da 351 a 783 per 100mila abitanti. sale l’occupazione delle terapie intensive (da 10,7 a 12,9) e delle aree non critiche (da 13,9 a 17,1). Rischio alto in 2 Regioni/Pa, moderato in 18 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo idel monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità, l’è più cheda 351 a 783 per 100mila abitanti.l’occupazione delle terapie intensive (da 10,7 a 12,9) e delle aree non critiche (da 13,9 a 17,1). Rischio alto in 2 Regioni/Pa, moderato in 18

borghi_claudio : @TatyTDV @sbonaccini Sì. Questa è un'incongruenza evidente che noto da tempo. I vaccinati in terapia intensiva sono… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi Covid… - vivodijuvee : RT @Agenzia_Ansa: Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi Covid… - Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - news_mondo_h24 : Covid, il nuovo monitoraggio Iss: raddoppia l’incidenza, sale l’indice Rt -