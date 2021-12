Covid, De Luca in diretta Facebook: In Campania quasi 14.500 positivi ma oltre 12 mila asintomatici (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 14.458 i nuovi positivi in Campania. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in apertura della sua diretta Facebook. “Registriamo oggi in Campania 14.458 positivi. Il dato importante è che, di questi, 12.100 sono asintomatici”, ha spiegato De Luca. Il dato dei nuovi positivi rappresenta un record assoluto per la Campania dall’inizio della pandemia ed è il quarto giorno consecutivo che in Campania si registra il “record” di positivi in un solo giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 14.458 i nuoviin. Lo ha annunciato il presidente della RegioneVincenzo De, in apertura della sua. “Registriamo oggi in14.458. Il dato importante è che, di questi, 12.100 sono”, ha spiegato De. Il dato dei nuovirappresenta un record assoluto per ladall’inizio della pandemia ed è il quarto giorno consecutivo che insi registra il “record” diin un solo giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

