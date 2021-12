Covid, Cardarelli: pronto soccorso in tilt troppi accessi per la variante Omicron (Di venerdì 31 dicembre 2021) Contagi record in città: hanno superato i 2mila nuovi casi (2.127) le nuove infezioni registrate ieri a Napoli. La variante Omicron, in base ai sequenziamenti virali effettuati al Cotugno,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 31 dicembre 2021) Contagi record in città: hanno superato i 2mila nuovi casi (2.127) le nuove infezioni registrate ieri a Napoli. La, in base ai sequenziamenti virali effettuati al Cotugno,...

Advertising

infoitinterno : Emergenza Covid in Molise: sono 434 i nuovi contagi su 1760 tamponi processati. 55 casi a Termoli. Al Cardarelli 2… - infoitsalute : Covid, Cardarelli: pronto soccorso in tilt troppi accessi per la variante Omicron - giovanni_pagano : La Sanità in #Campania è al palo da anni. Cardarelli, il pronto soccorso accoglierà solo i malati gravi: la decisio… - battistabd : RT @Alessan12152874: Operatore sanitario del Cardarelli di Napoli: reparti covid pienissimi di positivi ma nessuno in gravi condizioni. 2.5… - RisatoNicola : RT @Alessan12152874: Operatore sanitario del Cardarelli di Napoli: reparti covid pienissimi di positivi ma nessuno in gravi condizioni. 2.5… -