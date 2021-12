Covid | Asst Sette Laghi sale a oltre 15mila tamponi a settimana 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ai centri tampone si accede solo con prenotazione da parte di Ats Insubria o dei medici di Medicina generale e pediatri di libera scelta. A questi numeri vanno sommati ieffettuati sempre daai propri operatori e ai pazienti ricoverati o che giungono nei Pronto soccorso, e quelli eseguiti a domicilio dei pazienti, un'attività portata avanti da tempo con una media di 100li a casa di chi, su indicazione di Ats, non può raggiungere i centri tampone. "Questi numeri devono essere letti in due modi. Sono la nostra risposta alle esigenze dei cittadini in questa fase in cui c'è grande domanda dimolecolari, come ha rilevato l'Ats. Al contempo, sono il frutto di un grandissimo sforzo del nostro personale, chiamato ...