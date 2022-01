Covid | anche Sicilia in zona gialla Musumeci | prudenza

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilcomincia a dare preoccupazione e «la, come ho anticipato nei giorni scorsi, entra in fascia. Rispetto a un anno fa e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione” Lo dichiara il presidente della Regionena Nello, dopo la decisione adottata dal ministro della Salute e comunicata al governatore dell’Isola. “Ma first appeared on il Mattino di

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Anche Giorgio #Chiellini è risultato positivo al Covid-19. #Juventus - GiovaAlbanese : #Under23 | Anche Franco #Israel è risultato positivo al Covid-19, diversamente si sarebbe aggregato alla prima squa… - ladyonorato : Anche il mio amico e collega @SincicMEP ha spiegato chiaramente perché l’obbligo per i “vaccini” contro il Covid è… - Dep35022022 : Sondaggio nella mia bollicina social: lo sapete vero che COVID è #airborne, cioè si trasmette nell'aria da aerosol?… - alexmercer1414 : RT @OpencovidM: Sarà anche vero (o magari anche no) che guardare ai numeri assoluti è «roba da novax» ma nei tabelloni settimanali di @ists… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche

LA NAZIONE

Era risultato positivo al, ma questo non gli ha impedito di violare l'isolamento per poi commettere una serie di altri ... Leggi> L'uomo, residente ad Ancona , voleva vedere a tutti i costi ...nel 2021 il pianeta carcere è finito sui giornali per il sovraffollamento, per il, per i maltrattamenti, per i mafiosi che vogliono liberarsi dal 41bis. Questo contenuto è riservato agli ...1' di lettura 01/01/2022 - "Non solo censure a chi è preposto alla governance della salute pubblica, ma anche un dito puntato verso quanti in piena pandemia, affrontano il problema della normativa ...Il Capodanno Covid di Fedez e Chiara Ferragni. La famiglia ha accolto il nuovo anno in quarantena tra timore e speranza per il futuro.