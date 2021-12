Caterina Balivo | adesso è ufficiale | torna in tv con un nuovo show

(Di venerdì 31 dicembre 2021)è stata fuori dai progetti televisivi per un po’ di tempo, maè più pronta che mai are in campo È passato meno di un anno da quandoha deciso di salutare la TV e prendersi un po’ di tempo per sé stessa, lasciando il suo programma Vieni da L'articolo proviene da Inews.it.

Continuano in grande stile i 'cattivi propositi' per il nuovo anno di, le immagini che la ritraggono faranno mancare i sensi ai suoi fan.rompe il silenzio sul suo ritorno in tv: 'Spero in nuovi progetti' A maggio dell'anno scorsoha deciso di dire addio alla tv , lasciare la conduzione del suo programma ...Caterina Balivo è stata fuori dai progetti televisivi per un po' di tempo, ma adesso è più pronta che mai a tornare in campo ...Caterina Balivo confessa un dettaglio della sua vita privata da piccola. Ecco cosa ha dichiarato in un'intervista a Vanity Fair ...