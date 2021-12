Cagliari, mandato di cattura per Nandez: denunciato in Uruguay per violenza domestica, ma è in quarantena (Di venerdì 31 dicembre 2021) Guai personali e giudiziari per il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, che oltre a essere positivo al Covid-19 è ricercato dalla polizia dell’Uruguay con mandato di cattura internazionale spiccato con l’accusa di violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, che lo ha denunciato. Come svelato da Telemundo, la Procura di Maldonado ha disposto il suo arresto e gli agenti hanno provato a prelevarlo dalla propria abitazione in terra sudamericana, ma il giocatore era già partito per la Sardegna. Qui ha scoperto di essere positivo al Covid-19 e dovrà osservare la quarantena. Al termine dell’isolamento il rischio è quello dell’arresto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Guai personali e giudiziari per il centrocampista del, Nahitan, che oltre a essere positivo al Covid-19 è ricercato dalla polizia dell’condiinternazionale spiccato con l’accusa di, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, che lo ha. Come svelato da Telemundo, la Procura di Maldonado ha disposto il suo arresto e gli agenti hanno provato a prelevarlo dalla propria abitazione in terra sudamericana, ma il giocatore era già partito per la Sardegna. Qui ha scoperto di essere positivo al Covid-19 e dovrà osservare la. Al termine dell’isolamento il rischio è quello dell’arresto. SportFace.

