Brindisi di san Silvestro per i 270 dipendenti della Caterpillar di Jesi chiusa all’improvviso. Commozione ma anche tanta voglia di lottare (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Un giorno all’improvviso, venni a sapere che, la fabbrica chiudeva, non chiedermi perché. Da ieri come allora, per la mia dignità, difendo la mia lotta e sono ancora qua’. Alla voce arrabbiata dei lavoratori della Caterpillar di Jesi (Ancona) stamattina si è unita quella preoccupata dei loro familiari, riuniti nel giorno di San Silvestro per augurare e augurarsi un 2022 migliore rispetto all’anno che si sta chiudendo. Le note di una celebre hit degli anni ’80 cantata dai Righeira sono diventate la base per l’inno dei 270 dipendenti della grande fabbrica che per 24 anni ha ininterrottamente prodotto cilindri per macchine movimento terra. Lo ha fatto al meglio fino al 10 dicembre scorso, quando il nuovo direttore dello stabilimento, Jean Mathieu Chatain, senza alcun ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Un giorno, venni a sapere che, la fabbrica chiudeva, non chiedermi perché. Da ieri come allora, per la mia dignità, difendo la mia lotta e sono ancora qua’. Alla voce arrabbiata dei lavoratoridi(Ancona) stamattina si è unita quella preoccupata dei loro familiari, riuniti nel giorno di Sanper augurare e augurarsi un 2022 migliore rispetto all’anno che si sta chiudendo. Le note di una celebre hit degli anni ’80 cantata dai Righeira sono diventate la base per l’inno dei 270grande fabbrica che per 24 anni ha ininterrottamente prodotto cilindri per macchine movimento terra. Lo ha fatto al meglio fino al 10 dicembre scorso, quando il nuovo direttore dello stabilimento, Jean Mathieu Chatain, senza alcun ...

Advertising

CoccodrilliViol : Alla fine noi abbiamo optato per un San Silvestro stile Anni 80. Prima cinema e poi pizzeria, in coppia. Forse un p… - GaetanoGorgoni : Arrivano le risorse per i comuni stremati dalla pandemia. 50 milioni in provincia di #Brindisi: ne usufruiranno il… - JunipersV : RT @lastradatv2000: Dal Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi padre #JeanPaulHernandez commenta il Vangelo e l’arte cristiana che… - nuova_venezia : NOVITA' DI CAPODANNO / Sono installati sulla bretella dopo il ponte dei Granatieri e in via Caposile. Limite di 90… - scrittore_lo : RT @lastradatv2000: Dal Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi padre #JeanPaulHernandez commenta il Vangelo e l’arte cristiana che… -