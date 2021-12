Bollettino Lazio | a Roma impennata di casi 4 266 | +1 394 rispetto a ieri Nel Lazio 8 477 positivi e 10 morti

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bollettino Lazio di oggi 31 dicembre: 8.477 nuovi casi, sono 4.266 a Roma (+1.394) e 10 morti (+4) - ilmessaggeroit : Bollettino Covid, i dati delle Regioni: nuovo boom di contagi in Veneto e Lazio - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Cresce la quarta ondata: 126mila positivi. Record di casi nel Lazio, ed è caos tamponi #bollettino #covid #iltempoquotidiano… - andreap46674638 : RT @ilmessaggeroit: Bollettino Lazio di oggi 31 dicembre: 8.477 nuovi casi, sono 4.266 a Roma (+1.394) e 10 morti (+4) - romatoday : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 31 dicembre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lazio

Attesa per il nuovodel ministero della Salute sulla situazione del Covid in Italia . Da giorni si registra ... Piemonte,e Sicilia passeranno in zona gialla , sebbene questo non ...Ma ildella Regione Umbria e della Protezione Civile registrano anche un decesso . Sono ... a livello giornaliero, sale in: Basilicata (17%), Campania (16%), Emilia Romagna (15%),(18%)...Sono 8.477 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. “Oggi nel Lazio, su 33.156 tamponi molecolari e 78.3 ...Oggi nel Lazio su 33.156 tamponi molecolari e 78.318 tamponi antigenici per un totale di 111.474 tamponi, si registrano 8.477 nuovi casi positivi (+2.634), sono 10 i decessi (+4), 1.162 i ricoverati..