BancoPosta | stangata nel 2022 | scatta una nuova ‘tassa’

Leggi su consumatore

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Chi ha aperto un conto corrente con Poste Italiane rischia di ritrovarsi da gennaio a pagare cifre non preventivate per la gestione del proprio contoNuovi aumenti in arrivo per i costi di gestione a carico di titolari di conti aperti con Poste Italiane. Ecco da quando partono e che cifra verrà richiesta. Se L'articolo proviene da Consumatore.com.