Atp Cup 2022, Santopadre non si nasconde: "Siamo la squadra più forte" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di conferenza stampa della vigilia per Vincenzo Santopadre, capitano dell'Italia che si appresta a sfidare l'Australia nel primo impegno dell'ATP Cup 2022. La squadra azzurra è l'unica forte di due top 10 come Matteo Berrettini e Jannik Sinner e dopo la finale dello scorso anno punta a migliorarsi senza nascondersi. "Hewitt dice che Siamo la squadra da battere? E' un bravo ragazzo, c'è da credergli – ha affermato Santopadre tra il serio e il faceto – Se consideriamo i risultati dell'ultimo anno e le assenze che si sono aggiunte negli ultimi giorni, Siamo la squadra più forte." Uno dei limiti dell'Italia, già emerso anche nella recente Coppa Davis, può essere rappresentato dal doppio che però non ...

