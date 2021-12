Ansia al GF Vip: concorrenti malati, febbre e tamponi. Cosa succede nella Casa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con febbre e raffreddore, molti sono gli abitanti della Casa più spiata d’Italia che devono costantemente sottoporsi a tampone per verificare di essere o meno affetti da Covid-19. Ma sembra che si tratti di semplice influenza, una delle tante che prima del 2020 probabilmente non spaventava quasi nessuno. L’ultimo, in ordine di tempo, che aveva avuto sintomi come febbre e raffreddore era stato Alessandro Basciano, ma prima di lui c’erano già stati Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo e anche Katia Ricciarelli. E come se non bastasse, è notizia recentissima che ad essere affetto da mal di gola e febbre sia anche un’altra concorrente del Gf Vip, Federica Calemme. GF Vip, preoccupazione per la salute dei concorrenti Proprio per ritrovarsi costantemente tutti insieme nella ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cone raffreddore, molti sono gli abitanti dellapiù spiata d’Italia che devono costantemente sottoporsi a tampone per verificare di essere o meno affetti da Covid-19. Ma sembra che si tratti di semplice influenza, una delle tante che prima del 2020 probabilmente non spaventava quasi nessuno. L’ultimo, in ordine di tempo, che aveva avuto sintomi comee raffreddore era stato Alessandro Basciano, ma prima di lui c’erano già stati Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo e anche Katia Ricciarelli. E come se non bastasse, è notizia recentissima che ad essere affetto da mal di gola esia anche un’altra concorrente del Gf Vip, Federica Calemme. GF Vip, preoccupazione per la salute deiProprio per ritrovarsi costantemente tutti insieme...

Advertising

zazoomblog : “Allarme in Casa”. GF Vip: febbre concorrenti malati. Scattano i tamponi: ansia al reality - #“Allarme #Casa”.… - EsnaBlanche : Ma perché non assoldano i #vip a migliaia positivi per far una bella propaganda all efficienza del c....dei loro si… - Nic07111981 : @NonEvoluto @Gazzetta_it Pensa @NonEvoluto che ho avuto la grandissima fortuna di vincere 2 biglietti Vip per Milan… - MariAnn02373805 : @ritadallachiesa @piersileri DALLA CHIESA IL??????VARIA, E COME L'ANSIA DELL'ARRIVO, FORMATA ADDOSSO X SIMULAZIONE, 1… -