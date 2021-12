Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 17:35 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE ININTERNA CODE ALTEZZA FLAMINIA E ASEGUIRE TRA TIBURTINA E CASILINA MENTRE SUL TRATTO URBANOD ELL’A24 INCOONNAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE E ST DIREZIONEE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SU VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTE LUCANO E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI MENTRE A A VILLANOVA Su VIA MAREMMANA INFERIORE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA CAMPANELLA E VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI SU VIALE DI TOR DI QUINTO., CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI DUE PONTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI ...