Vasco Rossi svela il lato intellettuale: «Ho letto tutto Proust, il mio filosofo preferito è Nietzsche» (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Voglio stupirvi, e voglio stupirvi tre volte. Ho letto la Recherche , il romanzo più lungo del mondo. L’ho letta tutta (tutti e sette i volumi). E li ho letti tutti e sette di fila”. Inizia così il racconto che Vasco Rossi dedica al suo rapporto con lo scrittore francese sul numero del ‘Venerdì’ in edicola domani – e anticipato oggi su ‘Repubblica‘ – dedicato ai cento anni dalla morte dello scrittore francese. L’intervista al Venerdì di Repubblica “Nella Recherche – confida Vasco – ci ho vissuto dentro per mesi, perduto in tutte quelle sensazioni, in tutte quelle emozioni descritte così precisamente e profondamente fino all’ultima pagina. Non mi sono annoiato un attimo, mai. È successo più o meno una ventina d’anni fa. Era un periodaccio per me, tempo di depressione, e forse è stata proprio lei, la Recherche , a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Voglio stupirvi, e voglio stupirvi tre volte. Hola Recherche , il romanzo più lungo del mondo. L’ho letta tutta (tutti e sette i volumi). E li ho letti tutti e sette di fila”. Inizia così il racconto chededica al suo rapporto con lo scrittore francese sul numero del ‘Venerdì’ in edicola domani – e anticipato oggi su ‘Repubblica‘ – dedicato ai cento anni dalla morte dello scrittore francese. L’intervista al Venerdì di Repubblica “Nella Recherche – confida– ci ho vissuto dentro per mesi, perduto in tutte quelle sensazioni, in tutte quelle emozioni descritte così precisamente e profondamente fino all’ultima pagina. Non mi sono annoiato un attimo, mai. È successo più o meno una ventina d’anni fa. Era un periodaccio per me, tempo di depressione, e forse è stata proprio lei, la Recherche , a ...

