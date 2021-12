Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 07:10 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 30 dicembre Buongiorno dalla redazione il microfono Giuliano Ferrigno emergenza cave del Super Winx diventa necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale regionale e Green passerà portato di lasciata vaccinate guariti per esteso anche ad alberghi e ristoranti all’aperto cambiano le regole sulla quarantena eliminata per chi è vaccinato con tre dosi successiva al contatto con un positivo che prevede il nuovo decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri in vigore dal 10 gennaio la prima riunione del Consiglio dei Ministri che potrebbe tenersi già nei primi giorni di gennaio dovranno potrebbe adottare ulteriori misure e ieri in Italia 98020 contagi si registrano inoltre altri 136 morti di positività al 9,5% 10578 ricoverati con sintomi 1185 terapia intensiva con il ricovero in Italia il 16% è stata superata la soglia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)dailynews radiogiornale giovedì 30 dicembre Buongiorno dalla redazione il microfono Giuliano Ferrigno emergenza cave del Super Winx diventa necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale regionale e Green passerà portato di lasciata vaccinate guariti per esteso anche ad alberghi e ristoranti all’aperto cambiano le regole sulla quarantena eliminata per chi è vaccinato con tre dosi successiva al contatto con un positivo che prevede il nuovo decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri in vigore dal 10 gennaio la prima riunione del Consiglio dei Ministri che potrebbe tenersi già nei primi giorni di gennaio dovranno potrebbe adottare ulteriori misure e ieri in Italia 98020 contagi si registrano inoltre altri 136 morti di positività al 9,5% 10578 ricoverati con sintomi 1185 terapia intensiva con il ricovero in Italia il 16% è stata superata la soglia ...

