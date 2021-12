Tour de Ski Oberstdorf 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la tappa di Lenzerheide, in Svizzera, prosegue per lo sci di fondo il Tour de Ski. Gli atleti avranno a disposizione un giorno di riposo per trasferirsi a Oberstdorf, in Germania, per altri due giorni di gare. Infatti, oggi giovedì 30 non è prevista nessuna gara, proprio per permettere a tutti i partecipanti al Tour de Ski di spostarsi nel Land della Baviera; gareggeranno, dunque, venerdì 31 dicembre 2021 e sabato 1 gennaio 2022. Venerdì 31, alle ore 12:55, assisteremo alla 15 km tl mass start maschile; alle 15:25, invece, spazio alla 10 km tl mass start femminile. Sabato 1 gennaio sarà la giornata della sprint: alle 9:30 si comincerà con le qualificazioni maschile e femminile; le finali della sprint tc si svolgeranno dalle ore 12:00. Sci di fondo, Tour de Ski 2022: i convocati dell’Italia, 15 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la tappa di Lenzerheide, in Svizzera, prosegue per lo sci di fondo ilde Ski. Gli atleti avranno a disposizione un giorno di riposo per trasferirsi a, in Germania, per altri due giorni di gare. Infatti, oggi giovedì 30 non è prevista nessuna gara, proprio per permettere a tutti i partecipanti alde Ski di spostarsi nel Land della Baviera; gareggeranno, dunque, venerdì 31 dicembree sabato 1 gennaio 2022. Venerdì 31, alle ore 12:55, assisteremo alla 15 km tl mass start maschile; alle 15:25, invece, spazio alla 10 km tl mass start femminile. Sabato 1 gennaio sarà la giornata della sprint: alle 9:30 si comincerà con le qualificazioni maschile e femminile; le finali della sprint tc si svolgeranno dalle ore 12:00. Sci di fondo,de Ski 2022: i convocati dell’Italia, 15 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour Ski Sci nordico: Tour de ski; De Fabiani 6/o a Lenzerheide Francesco De Fabiani conquista il sesto posto nella 15km in tecnica classica nella seconda giornata del Tour de Ski a Lenzerheide, in Svizzera. Il 31enne valdostano ha dovuto cedere il passo al finlandese Iivo Niskanen, vincitore con il tempo di 34'517. Alle sue spalle il russo Alexander Bolshunov e il ...

Classifica Tour de Ski 2022 uomini: Johannes Klaebo leader dopo le prime due tappe Ha preso il via il Tour de Ski 2021 - 2022, con partenza da Lenzerheide, in Svizzera, e conclusione nell'arco di una settimana con la scalata finale. Hanno iniziato l'avventura in 111, ma resta ovviamente un dilemma ...

Tour de Ski 2022, Francesco De Fabiani ritrova il sorriso con il 6° posto nella 15 km di Lenzerheide Eurosport IT Tour de Ski Oberstdorf 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo Dopo la tappa di Lenzerheide, in Svizzera, prosegue per lo sci di fondo il Tour de Ski. Gli atleti avranno a disposizione un giorno di riposo per trasferirsi a Oberstdorf, in Germania, per altri due ...

Tour de Ski, i fratelli finlandesi Niskanen sbancano Lenzerheide Kerttu vince la 10 km a tecnica classica femminile, Iivo la 15 km maschile sempre a passo alternato. In questa gara bel sesto posto per Francesco De Fabiani.

