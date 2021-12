Tesla | richiamate negli Stati Uniti quasi mezzo milione di Model 3 e Model S

(Di giovedì 30 dicembre 2021)sta provvedendo ad un maxi richiamo didi auto (475.000, per l’esattezza): si tratta di3 (nella foto) eS con difetti tecnici che potrebbero comportare il rischio di incidenti. Per quanto riguarda 356.3093 immatricolate tra il 2017 ed il 2020, il problema riscontrato è nella telecamera per la retromarcia. Come hanno spiegato i tecnici della NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), “il cablaggio del cavo della videocamera posteriore può essere danneggiato dall’apertura e dalla chiusura del coperchio del bagagliaio, impedendo la visualizzazione dell’immagine della videocamera stessa”. Riguardo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesla richiamate

ha ufficializzato, attraverso i canali della NHTSA, una nuova doppia azione di recall negli ... Le autoverranno verificate per controllare il sistema di chiusura al fine di un corretto ...E, nel caso di vetture particolarmente ricche di elettronica, come Mercedes EQS e le vetture,... Mercedes ha osservato che le autopresentano un software configurato in modo errato che ...(Reuters) - Tesla Inc sta richiamando più di 475.000 delle sue auto elettriche Model 3 e Model S per risolvere dei problemi relativi alla telecamera posteriore e al bagagliaio che potrebbero aumentare ...WASHINGTON - È stato indetto un richiamo per 475'000 automobili elettriche Tesla (Model 3 e Model S) negli Stati Uniti, a causa di alcuni problemi relativi alla telecamera posteriore e al cofano. Lo h ...