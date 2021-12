Super green pass lavoro, Costa: “Fatto primo passo” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sul tema del Super green pass per il lavoro ieri si è Fatto “un primo passo”. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a ‘Non Stop News’ su Rtl102.5. “Sono convinto che nel giro di qualche giorno si ritornerà sul tema e forse ci saranno le condizioni o per ampliare addirittura l’obbligo di vaccino” anti Covid “per alcune categorie, oppure per estendere il Super green pass ad alcune categorie di lavoratori”. “Ritengo quello di ieri” in Cdm “un primo passo”, ha sottolineato, confermando che il Super green pass sul lavoro “è un punto che certamente ha messo in evidenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sul tema delper ilieri si è“uno”. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea, intervenuto a ‘Non Stop News’ su Rtl102.5. “Sono convinto che nel giro di qualche giorno si ritornerà sul tema e forse ci saranno le condizioni o per ampliare addirittura l’obbligo di vaccino” anti Covid “per alcune categorie, oppure per estendere ilad alcune categorie di lavoratori”. “Ritengo quello di ieri” in Cdm “uno”, ha sottolineato, confermando che ilsul“è un punto che certamente ha messo in evidenza ...

Advertising

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - GiovaQuez : Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti al… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - aldozana1769 : RT @LVDA_Acid: Il Super Green Pass per i trasporti pubblici locali sarà la fine politica di tutti i partiti. Nessuno escluso - attila62 : RT @ilmanifesto: Vincono regioni e aperturisti: niente quarantena per chi ha il booster e la seconda dose da meno di 4 mesi. Scontro nel go… -