Riduzione capienza stadi: l'Atalanta sospende la vendita dei biglietti con il Toro

Dopo il continuo aumento dei casi di positività al Covid, il Governo attraverso il Consiglio dei Ministri ha deciso di ridurre la capienza degli impianti sportivi all'aperto dal 75 al 50% con disposizione a scacchiera. Rimangono in vigore le norme per accedere agli stadi: obbligo di green pass rafforzato e mascherina FFP2. Questa misura messa in atto per contenere i contagi derivanti dalla nuova variante ha costretto l'Atalanta a sospendere la vendita dei biglietti per la partita contro il Torino, in programma mercoledì 6 gennaio alle 16.30 al Gewiss stadium di Bergamo. In attesa della pubblicazione del nuovo decreto con la data in cui entrerà in vigore la nuova norma, la società di Percassi ha deciso di bloccare la vendita per il match.

