Ricoveri per Covid, Pezzoli: “Lieve, ma graduale aumento all’ospedale di Bergamo” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Bergamo. “Rispetto alla scorsa settimana registriamo un Lieve ma graduale aumento dei Ricoveri a causa del Covid”. Così il direttore sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Fabio Pezzoli illustra l’andamento delle ospedalizzazioni dovute a infezioni da SARS-CoV-2. “Al momento – spiega – i pazienti ricoverati in regime ordinario, cioè con condizioni non gravi, complessivamente sono 64: fra loro, 40 si trovano nel reparto degli infettivi, mentre 24 in un’area allestita ad-hoc nel terzo piano della torre 2. In terapia intensiva, invece, nella giornata odierna contiamo 18 persone affette da Covid in forma più severa rispetto ai degenti ricoverati a regime ordinario. Fra loro l’80%, cioè la grande maggioranza, non è vaccinato: questo dato conferma ancora ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 dicembre 2021). “Rispetto alla scorsa settimana registriamo unmadeia causa del”. Così il direttore sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Fabioillustra l’andamento delle ospedalizzazioni dovute a infezioni da SARS-CoV-2. “Al momento – spiega – i pazienti ricoverati in regime ordinario, cioè con condizioni non gravi, complessivamente sono 64: fra loro, 40 si trovano nel reparto degli infettivi, mentre 24 in un’area allestita ad-hoc nel terzo piano della torre 2. In terapia intensiva, invece, nella giornata odierna contiamo 18 persone affette dain forma più severa rispetto ai degenti ricoverati a regime ordinario. Fra loro l’80%, cioè la grande maggioranza, non è vaccinato: questo dato conferma ancora ...

