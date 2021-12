Ricette Zia Cri | tartufi cioccolato bianco e cocco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ialsono una versione molto semplice di questo dolcetto che molti adorano. E’ la ricetta di Zia Cri di oggi 30 dicembre 2021 dalleE’ sempre mezzogiorno. Palline die panna, liquore e burro, molto semplici da fare, per completare i golosialli passiamo nella farina di. Più passaggi in frigo e potremo gustare un dolce goloso e veloce da preparare. Come sempre ledi Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno sono davvero facili, per tutti. Dai primi piatti ai sughetti, i secondi veloci, le torte, fino a questo dolce da provare anche per il Capodanno, da regalare, da fare perlare i nostri ospiti. ...