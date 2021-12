Non solo il centrale: Reinildo può arrivare già a gennaio? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non solo il centrale difensivo come obiettivo sul mercato, con Tuanzebe e Kim come nomi che svettano su tutti, ma attenzione anche ai possibili innesti sulle fasce. Al Napoli serve un terzino sinistro, risaputamente, da tempo. E un profilo che è stato individuato da tempo è quello di Reinildo, mozambicano 27enne che gioca per i campioni di Francia del Lille e con cui il contratto è in scadenza. Probabilmente, stando a quanto sostiene la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: “Non rinnoverà e dunque potrà, nel caso, accordarsi con il Napoli a gennaio ma per trasferirsi in Italia nella prossima stagione. Il Napoli potrebbe pensare di anticipare il suo arrivo trovando l’intesa con il club francese, ma al momento sono altre le priorità“. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nonildifensivo come obiettivo sul mercato, con Tuanzebe e Kim come nomi che svettano su tutti, ma attenzione anche ai possibili innesti sulle fasce. Al Napoli serve un terzino sinistro, risaputamente, da tempo. E un profilo che è stato individuato da tempo è quello di, mozambicano 27enne che gioca per i campioni di Francia del Lille e con cui il contratto è in scadenza. Probabilmente, stando a quanto sostiene la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: “Non rinnoverà e dunque potrà, nel caso, accordarsi con il Napoli ama per trasferirsi in Italia nella prossima stagione. Il Napoli potrebbe pensare di anticipare il suo arrivo trovando l’intesa con il club francese, ma al momento sono altre le priorità“.

