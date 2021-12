(Di giovedì 30 dicembre 2021)di: la salute degli animali è più importante del gusto di festeggiare l’arrivo del nuovo anno (o di scacciare quello vecchio) con l’assordante rumore di petardi e fuochi d’artificio che terrorizzano le bestiole, causandone spesso la morte per infarto o, di frequente, l’investimento da parte di automobili a seguito della fuga dovuta allo spavento.” a: multe salate per i trasgressori E’ stata firmata questo pomeriggio dal Sindaco diAlessandro Coppola l’ordinanza a tutela della salute pubblica con il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, petardi eper i due giorni a ridosso di. Il provvedimento sarà in vigore dalle 16 del 31 dicembre e ...

Advertising

CorriereCitta : Nettuno, niente botti di Capodanno: ‘Proteggiamo i nostri animali’ -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno niente

èTV

Avere assieme i due pianeti dominanti del vostro segno, Giove e, è raro e non accadeva dal ... Quel che è certo, però, è chedi ciò che farete quest'anno sarà un fallimento. Non avete ...musica,bottiglie da stappare tutti insieme,baci e abbracci. Ci saranno le ... Centinaia in campo Oltre a piazza Maggiore, sotto stretta osservazione ci saranno piazza del, ...Boom di casi Covid ad Anzio e Nettuno. Tutti gli enti comunali di pertinenza della Asl Roma 6 registrano un drastico aumento ...Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 dicembre. Urano e Nettuno vi sono benefici amici. Venere e Plutone vi guardano un po’ imbronciati i ...