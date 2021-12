Napoli | Osimhen positivo al Covid prima del rientro | resta in Nigeria

Advertising

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - claudioruss : La SSC #Napoli comunica che il giocatore Victor #Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI, VICTOR OSIMHEN POSITIVO AL COVID-19 Tampone effettuato prima del rientro in Italia #SkySport… - cotemiguelo : RT @sscnapoli: ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzion… - Babbona68466122 : RT @_ThousandN: La ASL di Napoli era pronta a bloccare Osimhen per evitargli la coppa d'Africa, stile controlli antidoping di Maradona, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

Victorpositivo al Covid. Lo ha annunciato il. 'è risultato positivo, asintomatico, al Covid - 19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del professor Tartaro. ...Il comunicato delsu"La SSCSpa comunica che il giocatore Victor Jamesè risultato positivo, asintomatico, al Covid - 19 durante l'esecuzione del tampone prima del ...Brutte notizie per il Napoli: il calciatore nigeriano, Victor Osimhen, è risultato positivo al test molecolare per il Covid-19. L'attaccante si trovava in Nigeria, il suo Paese, e avrebbe dovuto fare ...L'attacante nigeriano ha contratto il Coronavirus. Salterà la sfida con i bianconeri, ma può partire ugualmente per la competizione ...