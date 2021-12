Muratore scomparso il giorno di Natale | tragico epilogo delle ricerche

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildi 53 anniildida Marcignago, in provincia di Pavia, è stato trovato morto ieri pomeriggio in una zona di campagna. È stato trovato privo di vita ildi 53 anni di cui si erano perse le tracce ildida Marcignago, in provincia di Pavia. L'articolo proviene da YesLife.it.

Ritrovato morto Claudio Gallo , il 53enneil giorno di Natale in provincia di . L'uomo, di professione, era residente a Marcignago. Leggi anche > Il cadavere di Claudio Gallo è stato rinvenuto oggi nelle campagne tra ...POCAPAGLIA - I giovani ragazzi della leva 2001 di Pocapaglia renderanno omaggio , con una panchina panoramica commemorativa , al loro amico e coetaneo Matteotragicamentela scorsa estate L'inaugurazione domenica 12 Dicembre alle ore 15,30 sarà dalla cappella di strada Valentino Pocapaglia dove verrà installata. Vi aspettiamo numerosi ...MARCIGNAGO Si allargano le ricerche Claudio Gallo, muratore di 53 anni che abita a Marcignago in via Sant’Agata. Lunedì personale dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile ha ...Ritrovato morto Claudio Gallo, il 53enne scomparso il giorno di Natale in provincia di Pavia. L'uomo, di professione muratore, era residente a Marcignago. Leggi anche > ...