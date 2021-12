Mascherine Ffp2 e tamponi | la corsa dei prezzi | fino a 7 euro per i dispositivi | 120 per un molecolare

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La legge della domanda e dell’offerta fa schizzare in alto idellee dei test del tampone, sia antigenici che molecolari. E mentre il governo pensa di calmierare ideidi protezione individuale diventati obbligatori sui trasporti pubblici e durante la quarantena, le cronache raccontano di costi che arrivano a 3 o addirittura a 7. Mentre il tampone rapido che in farmacia viene pagato 15nei centri privati può arrivarea 50. Peggio va al: 110nei laboratori. E arrivano anche i sequestri di materiale irregolare: a Milano la polizia locale ha sequestrato 1.050a un venditore ambulante abusivo. Le vendeva a sette ...

Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - Mov5Stelle : Bisogna evitare che il costo delle mascherine #Ffp2 ricada interamente sui bilanci familiari. I cittadini italiani…

... gli eventi senza posti assegnati sono limitati a 25 persone vaccinate, oppure guarite, che indossino le. Per quelli con posti assegnati il limite è di 500 persone vaccinate o guarite,...Prezzi calmierati per le. Il governo ha dato al generale Francesco Paolo Figliuolo l'incarico di censire il quantitativo dida fornire agli insegnanti che, alla ripresa ...Volano le richieste delle mascherine Ffp2. «In questi ultimi giorni – dichiara Filippo Calzolari, titolare della farmacia Cortevecchia – è stata una continua richiesta di questo parafarmaco ...Via libera al nuovo decreto sull'estensione del Super Green Pass e sulla riduzione delle quarantene. La misura è valida anche per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Per chi ha ese ...