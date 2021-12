Mamma infermiera di dialisi dona un rene al figlio dializzato nel suo reparto

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilè in lista per un trapianto diperché affetto da una nefrite in peggioramento, ma l’attesa dura da anni. E a 27 anni, con un lavoro, una vita e tanti progetti, non c’è tempo per aspettare. Lo sa bene la madre,dove il giovane fa la, che decide dirgli un. Facendolo così nascere una seconda volta. Il più grande regalo di Natale al Centro trapianti renale delle Molinette di Torino, ben 250 trapianti di rete da vivente nell’anno in cui festeggia i 40 anni di attività e i 4.000 trapianti didal 1981. “Sono 21 anni che lavoro in. Quando ho saputo 8 anni fa della malattia di mioè subito scattata in me la consapevolezza di quanto fosse importantergli un ...