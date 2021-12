M5S: Conte, 'auguro di essere sempre radicale, unità nazionale non fiacca nostro spirito' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "auguro al Movimento 5 Stelle il coraggio di essere radicali. La responsabilità del governo di unità nazionale non fiaccherà il nostro spirito. Resteremo sempre allergici agli interessi di pochi che danneggiano aspirazioni di tanti. Auguri a tutti di affrontare con noi le storture e le ingiustizie del presente per un futuro migliore". Così Giuseppe Conte in un video su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "al Movimento 5 Stelle il coraggio diradicali. La responsabilità del governo dinon fiaccherà il. Resteremoallergici agli interessi di pochi che danneggiano aspirazioni di tanti. Auguri a tutti di affrontare con noi le storture e le ingiustizie del presente per un futuro migliore". Così Giuseppein un video su Fb.

