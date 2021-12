L’ultima lettera di Burzi: “Non sono più in grado di reggere la sofferenza” (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'ex assessore regionale suicida la notte di Natale: «Siccome arrendermi non è mai stata un’opzione, abbandono il campo in maniera definitiva per protesta» Leggi su lastampa (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'ex assessore regionale suicida la notte di Natale: «Siccome arrendermi non è mai stata un’opzione, abbandono il campo in maniera definitiva per protesta»

LaStampa : L’ultima lettera di Burzi: “Non sono più in grado di reggere la sofferenza” - antoniomontina2 : Burzi, l'ultima lettera prima di uccidersi: 'Contro di me sentenza iniqua e violenta, lascio il campo per protesta'… - repubblica : Burzi, l'ultima lettera prima di uccidersi: 'Contro di me sentenza iniqua e violenta, lascio il campo per protesta'… - ciculatin : L’ultima lettera di Burzi: “Non sono più in grado di reggere la sofferenza” - rep_torino : Burzi, l'ultima lettera prima di uccidersi: 'Contro di me sentenza iniqua e violenta, lascio il campo per protesta'… -