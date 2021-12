L' ex Atalanta Pavan e la battaglia più dura | ' Donerò il midollo a mio figlio'

Advertising

La battaglia più dura è fuori dal campo. È quella di un padre che deve salvare la vita al figlio di 6 anni. Simone, ex calciatore con, Venezia, Modena e Sampdoria, aveva intrapreso la carriera dell'allenatore sulla panchina della Vis Pesaro, ma ora il calcio è solo in un angolo della mente perché ...Simone, ex allenatore della Vis Pesaro e ex giocatore diVenezia, Modena e Samp, si prepara a combattere la battaglia più dura accanto al figlio malato di leucemia . Una storia ...L'ex di Atalanta, Samp, Venezia, e Modena si sottoporrà al prelievo: "Leonardo ha bisogno di me e mi sono messo in gioco senza neppure pensarci".L’ex allenatore della Vis Pesaro e giocatore dell’Atalanta si prepara a combattere la battaglia più dura accanto al figlio malato di leucemia. «La vita mi ha messo davanti a una prova durissima» ...