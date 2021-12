In una scuola di Poggibonsi (Siena) qualità dell’aria e CO2 sotto controllo per prevenire il Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Installate alla scuola media Marmocchi di Poggibonsi (in provincia di Siena) centraline innovative di monitoraggio dell'aria e della Co2 per la prevenzione del Covid e la sicurezza di studenti e insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Installate allamedia Marmocchi di(in provincia di) centraline innovative di monitoraggio dell'aria e della Co2 per la prevenzione dele la sicurezza di studenti e insegnanti. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Se ricordate, al netto del commento sulla gestione inquietante della legge di bilancio, avevo già parlato di questo… - CottarelliCPI : La proposta, subito smentita dal Governo, di prolungare il periodo di vacanze per la scuola in risposta all’aggrava… - raffaellapaita : 'Invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e a fare la terza dose. Dobbiamo difendere la normalità raggiun… - Dario_Paparo : @Abrams_BS @laurafcroce1 @GassmanGassmann Io a scuola in biologia, ho studiato che quando un virus entra in una cel… - MarcoMatto80 : RT @idoneistem2021: Noi #idoneiSTEM abbiamo diritto ad una GM e la scuola ha bisogno di noi per completare l'organico 2022/2023 #GM per #id… -