“Ho la mascherina per colpa di ‘sto signore”: che polemica in diretta fra Brosio e la Boralevi! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 duro scontro fra Paolo Brosio, oramai celebre no Vax, e Antonella Bonalevi. La polemica sulle mascherine e il vaccino Continua a far discutere l’opinione di Paolo Brosio, il giornalista ormai celebre per le sue posizioni No Vax. In diretta a Pomeriggio 5 è infatti scoppiata una dura polemica fra lui e la scrittrice Antonella Boralevi. In diretta anche Vladimir Luxuria dagli States, che ha raccontato come stanno affrontando la pandemia dall’altra parte dell’oceano in vista del capodanno. Mascherine e vaccini, scoppia la polemica fra la Boralevi e Brosio Tutto ha avuto inizio dal fatto che la scrittrice si è presentata con doppia mascherina in studio. Precauzione? In parte, ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 duro scontro fra Paolo, oramai celebre no Vax, e Antonella Bonalevi. Lasulle mascherine e il vaccino Continua a far discutere l’opinione di Paolo, il giornalista ormai celebre per le sue posizioni No Vax. Ina Pomeriggio 5 è infatti scoppiata una durafra lui e la scrittrice Antonella Boralevi. Inanche Vladimir Luxuria dagli States, che ha raccontato come stanno affrontando la pandemia dall’altra parte dell’oceano in vista del capodanno. Mascherine e vaccini, scoppia lafra la Boralevi eTutto ha avuto inizio dal fatto che la scrittrice si è presentata con doppiain studio. Precauzione? In parte, ma ...

Advertising

EnricoLetta : Contro il #Covid_19 il Governo sta facendo bene. A @il_cappellini dico che sono per #ObbligoVaccinale, ritorno a… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - RegLombardia : Le nuove disposizioni nazionali in vigore hanno reso obbligatorio l’utilizzo della #mascherinachirurgica all’aperto… - Nicola23453287 : RT @Napalm51: Giornalisti in giro a cercare locali dove non chiedono il green pass, telecamere in faccia a chi non porta la mascherina, ser… - babeariaa : RT @Morbilla_: Vaccino: serve a non crepare e a non intasare gli ospedali Mascherina: serve a ridurre i contagi Tampone: serve a identifica… -