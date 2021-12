Hellas Verona | il difensore Magnani positivo al COVID-19

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non si ferma l’ondata di positivi al-19 in Serie A. Secondo quanto riporta una nota ufficiale dell’anche ilGiangiacomoè risultato. Il comunicato recita: “FC comunica che oggi, giovedì 30 dicembre, Giangiacomoè risultatoal-19. Il calciatore, sintomatico e regolarmente vaccinato, è in isolamento presso il proprio domicilio fuori dalla Regione Veneto e non ha avuto contatti diretti con il gruppo squadra negli ultimi sette giorni”. Di seguito, l’elenco aggiornato dei positivi al-19 in Serie A. SportFace.