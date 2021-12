Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni tradisce Jessica Selassié e spiffera tutto ad Alessandro Basciano! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sophie Codegoni rivela ad Alessandro Basciano l’esito dell’ultima Nomination di Jessica Selassié al Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 dicembre 2021)rivela adBasciano l’esito dell’ultima Nomination dial Gf Vip.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - pier41290794 : RT @grimmiegirll: Allora le opzioni sono: 1) Andiamo insieme al Grande Fratello 2) Andiamo da Maria De Filippi 3) Andiamo da Barbara D’Urso… - francescoge07 : @stanzaselvaggia le mancano le dirette via Facebook del Prof.@GiuseppeConteIT organizzate dal reduce del Grande Fratello? - Artur02856421 : @GioChirilly Un popolo di pecore a chi interessa solo il calcio,grande fratello e Sanremo !Merde -