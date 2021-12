Domeniche Bestiali – La proposta di matrimonio tra arbitri durante una partita (Di giovedì 30 dicembre 2021) Amore, amicizia, generosità, anche in versione natalizia. Questo fine anno sui campi di provincia è all’insegna dei buoni sentimenti, per questa ultima Domenica Bestiale di un nefasto 2021. E dunque tra un delizioso romanticismo che finalmente vede i campetti come una location del cuore, generosi presidenti che offrono squadre via social, prelibatezze elargite dagli spalti e amichevoli confronti, il bene delle Domeniche Bestiali vince sempre. OGGI SPOSI È stupenda l’immagine che arriva da Treviso e che ci ha gentilmente concesso la bella pagina Facebook “Roba da arbitri”. durante una partitella amichevole un arbitro ha chiesto all’arbitro donna di sposarlo, con tanto di fascio di rose e si presume anello: ha detto sì, come documenta l’abbraccio in lacrime al terzo assistente, evidentemente amica. Tutto pronto per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Amore, amicizia, generosità, anche in versione natalizia. Questo fine anno sui campi di provincia è all’insegna dei buoni sentimenti, per questa ultima Domenica Bestiale di un nefasto 2021. E dunque tra un delizioso romanticismo che finalmente vede i campetti come una location del cuore, generosi presidenti che offrono squadre via social, prelibatezze elargite dagli spalti e amichevoli confronti, il bene dellevince sempre. OGGI SPOSI È stupenda l’immagine che arriva da Treviso e che ci ha gentilmente concesso la bella pagina Facebook “Roba da”.una partitella amichevole un arbitro ha chiesto all’arbitro donna di sposarlo, con tanto di fascio di rose e si presume anello: ha detto sì, come documenta l’abbraccio in lacrime al terzo assistente, evidentemente amica. Tutto pronto per la ...

Advertising

fradanilo62 : Domeniche Bestiali – Rimedi “caserecci” per riparare la rete. Sanificazione da Covid? Anche per i giocatori… - talya5258 : RT @antodam57: Domeniche Bestiali – Rimedi “caserecci” per riparare la rete. Sanificazione da Covid? Anche per i giocatori - antodam57 : Domeniche Bestiali – Rimedi “caserecci” per riparare la rete. Sanificazione da Covid? Anche per i giocatori… -