Diana Del Bufalo travolta dalle critiche per delle dichiarazioni no vax: ecco cosa è successo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Diana Del Bufalo è al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni no vax. L’attrice, nel corso di una diretta su Instagram, si è mostrata dubbiosa circa l’efficacia e l’utilità del vaccino. Inoltre ha rivelato di non aver intenzione di vaccinarsi perché le è stato sconsigliato dal suo medico. Ha poi aggiunto che è convinta della sua scelta perché si fida del suo istinto e vuole fare esperienza. A sottolineare l’intervento di Diana è stato il giornalista e conduttore televisivo Domenico Marocchi: Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima. (come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 dicembre 2021)Delè al centropolemiche per alcuneno vax. L’attrice, nel corso di una diretta su Instagram, si è mostrata dubbiosa circa l’efficacia e l’utilità del vaccino. Inoltre ha rivelato di non aver intenzione di vaccinarsi perché le è stato sconsigliato dal suo medico. Ha poi aggiunto che è convinta della sua scelta perché si fida del suo istinto e vuole fare esperienza. A sottolineare l’intervento diè stato il giornalista e conduttore televisivo Domenico Marocchi:Delin una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima. (come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la ...

