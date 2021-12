Diana Del Bufalo non si è vaccinata: “Me lo hanno sconsigliato” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo per Diana Del Bufalo è un momento d’oro. È al cinema con il film 7 donne e un mistero con Ornella Vanoni, ha in cantiere uno spettacolo teatrale dal titolo 7 spose per 7 fratelli ed infine è nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Eppure oggi tutti parlano di lei non per queste opere, ma perché ha candidamente ammesso di non essersi vaccinata. Come raccontato dal giornalista Domenico Marocchi su Twitter, Diana Del Bufalo avrebbe dichiarato in una diretta su Instagram di non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. In molti su quel social hanno commentato le parole dell’attrice e pare che abbia anche detto “i vaccini non servono a niente” e che sono “deludenti”. Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo perDelè un momento d’oro. È al cinema con il film 7 donne e un mistero con Ornella Vanoni, ha in cantiere uno spettacolo teatrale dal titolo 7 spose per 7 fratelli ed infine è nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Eppure oggi tutti parlano di lei non per queste opere, ma perché ha candidamente ammesso di non essersi. Come raccontato dal giornalista Domenico Marocchi su Twitter,Delavrebbe dichiarato in una diretta su Instagram di non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. In molti su quel socialcommentato le parole dell’attrice e pare che abbia anche detto “i vaccini non servono a niente” e che sono “deludenti”.Delin una diretta delirante ha detto che non si ...

Advertising

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - Morgenstern_DW : RT @believeinmusic_: comunque non siete attent su diana del bufalo perché praticamente con una cadenza mensile fa delle uscite completament… - larryxbiebss : Il problema non è solo quella cretina di Diana Del Bufalo che ancora parla, il problema è la gente che la ascolta. - RoxxyHernandez : RT @FranAltomare: Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l’altro… - la_akasette : Diana del bufalo novax? Farebbe più bella figura a stare zitta invece di sbandierarlo ai 4 venti -