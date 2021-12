Diana Del Bufalo è una 'no vax'? Selvaggia Lucarelli la smaschera e la umilia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Diana Del Bufalo, attrice e influencer con quasi due milioni di followers su Instagram, continua a far parlare di sé. La 31enne romana ha recentemente affermato di non volersi vaccinare contro il Covid-19 perché le è stato sconsigliato e perché vuole “fare esperienza“. Queste dichiarazioni hanno scatenato le polemiche di moltissimi followers e utenti sui social, tanto da far finire il suo nome nelle prime posizioni della lista delle tendenze Twitter italiane di oggi. A mettere carne sul fuoco sulla faccenda è stata adesso Selvaggia Lucarelli. Ecco come ha risposto la battagliera giornalista alle parole della Del Bufalo e perché l'ha smascherata. Le affermazioni di Diana Del Bufalo sono giunte presto alle orecchie di Selvaggia ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 dicembre 2021)Del, attrice e influencer con quasi due milioni di followers su Instagram, continua a far parlare di sé. La 31enne romana ha recentemente affermato di non volersi vaccinare contro il Covid-19 perché le è stato sconsigliato e perché vuole “fare esperienza“. Queste dichiarazioni hanno scatenato le polemiche di moltissimi followers e utenti sui social, tanto da far finire il suo nome nelle prime posizioni della lista delle tendenze Twitter italiane di oggi. A mettere carne sul fuoco sulla faccenda è stata adesso. Ecco come ha risposto la battagliera giornalista alle parole della Dele perché l'hata. Le affermazioni diDelsono giunte presto alle orecchie di...

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - FranAltomare : Diana Del Bufalo cancellata. Avrei dovuto già dai tempi delle sue opinioni discutibili sul catcalling, ma recuperia… - StefanoGuerrera : Sinceramente sconvolto dallo sproloquio di Diana del Bufalo. Sconvolto del fatto che non ci siano ripercussioni, si… - MazzuoliRic : RT @Andyilmatto: @Corvonero75 Diana Del Bufalo è la mia nuova intellettuale di riferimento. - CaterinaCelia : RT @domenicomarock: Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo i… -