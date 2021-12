Covid-19, tutte le nuove regole su quarantene e Super Green Pass (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella giornata del 29 dicembre, il Governo ha annunciato alcuni cambiamenti riguardo alle regole da seguire per evitare la diffusione del Covid-19. Le modifiche riguardano in particolare la quarantena per chi entra in contatto con persone positive, ma anche il cosiddetto Super Green Pass e la capienza di locali al chiuso e all’aperto, ed entrano in vigore a partire dal 10 gennaio. Innanzitutto, le regole riguardanti la quarantena cambiano a seconda delle dosi di vaccino ricevute. Per chi entra in contatto con persone che abbiano contratto il virus, rimanendo asintomatico, non è più necessario l’isolamento a patto che si abbiano ricevuto tutte e tre le dosi di vaccino (due nel caso di Johnson & Johnson), oppure che si sia ottenuto il Green ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella giornata del 29 dicembre, il Governo ha annunciato alcuni cambiamenti riguardo alleda seguire per evitare la diffusione del-19. Le modifiche riguardano in particolare la quarantena per chi entra in contatto con persone positive, ma anche il cosiddettoe la capienza di locali al chiuso e all’aperto, ed entrano in vigore a partire dal 10 gennaio. Innanzitutto, leriguardanti la quarantena cambiano a seconda delle dosi di vaccino ricevute. Per chi entra in contatto con persone che abbiano contratto il virus, rimanendo asintomatico, non è più necessario l’isolamento a patto che si abbiano ricevutoe tre le dosi di vaccino (due nel caso di Johnson & Johnson), oppure che si sia ottenuto il...

Advertising

sole24ore : Le nuove regole: niente quarantena per chi è vaccinato con booster o due dosi da meno di 4 mesi #Cts #quarantena… - Adnkronos : Il #Covid cambia ancora la #maturità2022: tutte le novità. - MediasetTgcom24 : Germania, verso la quarta dose e lockdown duro #covid - leggoit : Covid in Italia, la mappa aggiornata: tutte le Regioni in rosso e rosso scuro - AscomPv : RT @sole24ore: Le nuove regole: niente quarantena per chi è vaccinato con booster o due dosi da meno di 4 mesi #Cts #quarantena #Covid ht… -