Col 2022 entriamo a pieno regime nella Grande Decadenza Unico obiettivo | la sopravvivenza

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c’era bisogno di Don’t look up perché Homo Sapiens facesse coming out e diventasse consapevole, fino a dichiararlo, che rischia di fallire nel più importante dei suoi obiettivi: sopravvivere. O forse invece ce n’era proprio bisogno, di un film, per decretare che il Re è nudo, e darne pubblica visione, a mo’ di ammonimento, da qui alla fine. La fine, naturalmente, non è la cometa della dottoranda di Di Caprio, dritta dritta in collisione contro di noi, ma il terrificante 2030: la notizia positiva però è che siamo avvantaggiati rispetto al cast hollywoodiano, perché loro avevano solo sei mesi, noi invece otto anni. Poi, si sa, la Terra raggiungerà i fatidici 1,5 gradi varcando la soglia del non ritorno, ovvero cambiamenti in tutto l’ecosistema totalmente irreversibili. Sarebbe bello, anche noi, trovarci in una fiction, e invece è pura, cruda realtà. Finora si è faticato, come nel ...