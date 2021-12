Civitavecchia | evade dai domiciliari per andare in crociera | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Era stato condannato a 30 anni da scontare agli arresti, invece ha deciso di partire per una vacanza. In questo modo un 54enne italiano è stato “beccato” dalla Polfer dial rientro da una. La misura di detenzione domiciliare è stata confermata e, in aggiunta, all’uomo è stato dato un braccialetto elettronico. Leggi anche: Litorale Romano, nascondeva oltre 1,5 quintali di fuochi d’artificio: denunciato 30enne Evasione aperin vacanza Nella mattinata di martedì, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, intensificati proprio in occasione delle festività natalizie, il personale della Sottosezione Polfer diha proceduto all’arresto di un cittadino italiano di 54 anni per il reato di evasione. In ...