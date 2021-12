Cina, sfilano con un cartello al collo per non aver rispettato le regole anti Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) La gogna pubblica era una pratica comune in Cina prima di essere vietata. Con la pandemia da Covid qualcuno ha ricominciato a utilizzarla: è accaduto, per esempio, a Jingxi, città nella provincia cinese del Guangxi. Quattro persone accusate di non aver rispettato le regole anti-Covid sono state costrette a sfilare per strada in Cina con un cartello appeso al collo. Sul cartello il loro nome e la loro foto, tutti erano scortati da guardie in tuta bianca armate. Nello specifico, i quattro uomini sono stati accusati di “contrabbando di persone” attraverso i confini della Cina. La chiusura dei confini del Paese è una delle regole più ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 dicembre 2021) La gogna pubblica era una pratica comune inprima di essere vietata. Con la pandemia daqualcuno ha ricominciato a utilizzarla: è accaduto, per esempio, a Jingxi, città nella provincia cinese del Guangxi. Quattro persone accusate di nonlesono state costrette a sfilare per strada incon unappeso al. Sulil loro nome e la loro foto, tutti erano scortati da guardie in tuta bianca armate. Nello specifico, i quattro uomini sono stati accusati di “contrabbando di persone” attrso i confini della. La chiusura dei confini del Paese è una dellepiù ...

